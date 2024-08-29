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Закон и Порядок

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Для дебила мир всегда полон чудес

Для дебила мир всегда полон чудес

Чем существо тупее и невежественнее, тем больше для него мир полон загадочного и чудесного.Вот и сейчас конченый курятник внезапно возбудился «Что-то российская армия слишком хорошо наступает! Не к добру!».

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