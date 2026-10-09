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Светлана Дружинина потеряла балет за один день — но сняла «Гардемаринов»

Светлана Дружинина потеряла балет за один день — но сняла «Гардемаринов»

Конец пятидесятых, съёмки «Дела было в Пенькове». Двадцатилетняя студентка ВГИКа Светлана Дружинина застыла у декораций — ей досталась роль Ларисы.

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