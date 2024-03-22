Электросамокаты – замедлить, наливайки – закрыть. Как пройдет мартовская сессия АКЗС?

В повестку внесено почти 30 вопросов, многие из них – весьма острые и дискуссионные Запретить "алкомаркеты" в многоквартирных домах, ввести новые меры поддержки для многодетных семей, ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежа.
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