Ким Чен Ын передал русским способ уничтожения ВСУ в Днепре

Председатель госсовета КНДР послал всему "прогрессивному" человечеству привет: межконтинентальная баллистической ракета "Хвасон-18" поднялась на высоту 6518 м, пролетела за час тысячу км и поразила учебную цель в Японском море.
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