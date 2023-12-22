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Политический вестник

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Ким Чен Ын передал русским способ уничтожения ВСУ в Днепре

Ким Чен Ын передал русским способ уничтожения ВСУ в Днепре

Председатель госсовета КНДР послал всему "прогрессивному" человечеству привет: межконтинентальная баллистической ракета "Хвасон-18" поднялась на высоту 6518 м, пролетела за час тысячу км и поразила учебную цель в Японском море.

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Tania Еременко
Кимушка - лапушка! Дай Бог здоровья!
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