Бункерный принц

Wall Street Journal сообщает, что развязавший в 2015 году Йеменскую войну наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прячется по бункерам расположенным под королевскими дворцами, между которыми он тайно перемещается, чтобы избежать попадания баллистических и гиперзвуковых ракет хуситов.