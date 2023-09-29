Лавров: возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан неприемлемо

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветствии к участникам московского формата консультаций по Афганистану заявил, что российская сторона обеспокоена попытками внерегиональных игроков активизировать свою деятельность на афганском направлении.
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