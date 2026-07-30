«Тараканы» против Моди: протест молодежи заставил премьера Индии отступить

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Сатирическое движение, начавшееся как шутка в социальных сетях, превратилось в одну из самых серьёзных политических угроз для премьер-министра Индии Нарендры Моди за 12 лет его правления.
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