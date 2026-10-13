Финны предлагают ЕС «выколоть глаза»

Обещание премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что он предложит Европейскому союзу на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 15–16 октября 2026 года полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России для укрепления безопасности и предотвращения диверсий, отсылает нас к известной поговорке: «Господи, выколи мне один глаз, чтобы у соседа выкололи два».