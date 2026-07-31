Россия уничтожает экспорт Украины. Страну ждет полный паралич

Вооруженный конфликт России с Украиной постепенно обостряется. На суше Россия медленно продвигается, а в воздушном пространстве после того, как Украине удалось поразить несколько важных целей в глубоком российском тылу, Россия ответила ужесточением ударов ракетами и БПЛА по украинской портовой инфраструктуре и гражданским грузовым судам в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии