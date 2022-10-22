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У Меркулова 4 шайбы в 3 матчах сезона за фарм «Бостона» в АХЛ

Форвард системы «Бостона» Георгий Меркулов сделал дубль в матче АХЛ с «Бриджпортом». Две шайбы 22-летнего россиянина не спасли «Провиденс» от поражения в матче с фармом «Айлендерс» (4:5 ОТ).

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