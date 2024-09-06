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Премьер-министр одной страны ошибся в школьной задачке для седьмого класса

Премьер-министр одной страны ошибся в школьной задачке для седьмого класса

Премьер-министр Косово Курти ошибся при решении уравнения в школе и извинился Премьер-министр Косово Альбин Курти в качестве шутки попытался решить школьную математическую задачку, рассчитанную на седьмой класс, и получил неверный ответ.

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