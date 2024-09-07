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Депутат Васильев поддержал идею о запрете на въезд в Россию семьям мигрантов

Депутат Васильев поддержал идею о запрете на въезд в Россию семьям мигрантов

Идея о запрете въезда в Россию членов семьи иностранцев, прибывающих на временные заработки, заслуживает особого внимания, считает депутат Госдумы Владимир Васильев.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Опять будут тянуть резину, создавая видимость активной работы. Есть опыт других стран, где нет проблем с мигрантами, а наши чинуши всё велосипед изобретают. Это оттягивание решения проблемы уже начинает раздражать.
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Хватит идеи выдвигать... Где законы. Гробите школы и наших детей необучаемыми детьми мигрантов. Почему не в своей стране обучаются? Сколько можно издеваться над учителями?
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14 час.

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