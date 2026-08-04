Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС снова оказалось прервано

Запорожская АЭС вновь оказалась временно отключенной от внешнего электроснабжения. Это уже 24-й случай с начала конфликта на Украине, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
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