Забивает почти в каждом матче!В новом сезоне Первой лиги есть вернейший фаворит на выход в РПЛ. «Нижний Новгород» Вадима Гаранина настолько бурно проходится по соперникам, что почти нет сомнений — в следующем сезоне эта команда будет в элите.