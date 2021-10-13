Reuters: компания Boeing обязала своих сотрудников вакцинироваться от COVID-19 к 8 декабря

ТАСС, 13 октября. Американская компания Boeing требует от всех своих сотрудников в США пройти курс вакцинации от коронавируса к 8 декабря 2021 года в соответствии с указом президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации федеральными подрядчиками своих работников.
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