Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о затягивании российской спецоперации на Украине. Он не уверен, что она идет «по плану», как утверждают в Москве.
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