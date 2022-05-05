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Лукашенко заявил о затягивании российской спецоперации на Украине

Лукашенко заявил о затягивании российской спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о затягивании российской спецоперации на Украине. Он не уверен, что она идет «по плану», как утверждают в Москве.

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