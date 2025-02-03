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Адвокат назвал факты, вызывающие сомнения в том, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством

Адвокат назвал факты, вызывающие сомнения в том, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством

Присяжный адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий юридическую помощь Райтису Тимме в связи с уголовным процессом, возбужденным для выяснения обстоятельств смерти его сына Яниса Тиммы, назвал факты, вызывающие сомнения в том, что латвийский баскетболист покончил жизнь самоубийством.

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