Замглавы Госдепа похвалила Россию и опровергла заявления о планах США увеличивать ядерный арсенал

Власти США утверждают, что не собираются развивать гонку вооружений с потенциальными противниками – Россией и Китаем, в том числе и посредством увеличения своего ядерного арсенала.
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