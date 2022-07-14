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Валуев о допинговом деле Валиевой: «Если все-таки в ее крови было запрещенное вещество, то юный возраст этому не оправдание»

Николай Валуев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Валиева в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в команде, но церемония награждения не была проведена.

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