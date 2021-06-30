Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. В Ираке по нему скучать не будут

Биография Дональда Рамсфелда весьма примечательна. Убежденный интервенционист и неоконсерватор, как характеризуют его идеологию американские обозреватели, он стал самым молодым, а спустя почти три десятилетия самым возрастным главой Пентагона.
Биография Дональда Рамсфелда весьма примечательна. Убежденный интервенционист и неоконсерватор, как характеризуют его идеологию американские обозреватели, он стал самым молодым, а спустя почти три десятилетия самым возрастным главой Пентагона.
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