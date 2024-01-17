Пресс-секретарь Петагона Райдер: хуситы сохранили возможности для нападений

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что движение йеменских хуситов "Ансар Алла" сохраняет некоторые возможности для продолжения атак после американских и британских ударов по их объектам на территории Йемена.
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