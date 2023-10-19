Иван Носков: «Центральный городской проспект Ленина значительно преобразился»

18 октября глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы, представителями Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области и Общественной палаты Дзержинска проверил качество комплексного ремонта дороги и тротуаров на проспекте Ленина.
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