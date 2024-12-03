Commandos: Origins не выйдет в 2024 году из-за отзывов игроков — что улучшат к релизу Из...

Commandos: Origins не выйдет в 2024 году из-за отзывов игроков — что улучшат к релизуИздательство Kalypso Media и разработчики из немецкой Claymore Game Studios до последнего обещали, что тактическая стратегия Commandos: Origins выйдет в 2024 году, но в итоге всё-таки решились на перенос.