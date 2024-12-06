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Калужские новости

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Несколько утечек на водопроводе оставили жителей Обнинска без воды

Несколько утечек на водопроводе оставили жителей Обнинска без воды

В городе на водопроводных сетях произошло одновременно несколько утечек. Между тем жители возмущены такой ситуацией и продолжают массово писать жалобыЖители Обнинска Калужской области второй день остаются без холодной воды.

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