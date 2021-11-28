Фердинанд о Месси, Неймаре и Мбаппе: «Нельзя оставаться впереди, если хочешь брать титулы. Нужны более высокие требования»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о действиях Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» (1:2).
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