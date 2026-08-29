Российский прыгун Лысенко рассчитывает выступить на ЧМ-2027 в Пекине

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завершил сезон и намерен серьезно подготовиться к следующему, рассчитывая получить возможность выступить на чемпионате мира 2027 года в Пекине.