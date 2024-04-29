В Хабаровске проводится городской этап комбинированной военно-спортивной игры «Патриот»

В ходе военно-спортивной игры, школьникам предстоит продемонстрировать свои навыки в строевой и физической подготовке, в стрельбе из пневматической винтовки, в сборке и разборке АК-74, в метании учебных гранат, в преодолении полосы препятствий, а также в надевании защитного комплекта.