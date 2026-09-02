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Стали известны детали последних дней жизни звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной

Елена Ивашина, известная по участию в 23-м сезоне телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», умерла в возрасте 43 лет от инсульта.

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