Вот как обманывают на АЗС — раскрыта преступная схема!

Модест

Лохи какие-то попались. У нас таким образом бодяжат практически на большинстве заправок, особенно в глубинке. Я однажды так на 150 тысяч заправился. Пришлось покупать новый ТНВД и комплект форсунок. Естественно, на эту заправку больше никогда не поеду, ещё и всех знакомых предупредил.