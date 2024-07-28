Следователи и оперативники Томска задержали трех местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество.
Вот как обманывают на АЗС — раскрыта преступная схема!
Комментарии
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Модест
Лохи какие-то попались. У нас таким образом бодяжат практически на большинстве заправок, особенно в глубинке. Я однажды так на 150 тысяч заправился. Пришлось покупать новый ТНВД и комплект форсунок. Естественно, на эту заправку больше никогда не поеду, ещё и всех знакомых предупредил.
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