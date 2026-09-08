Опубликованы кадры первого в истории захвата секретной субмарины США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обнародовал видеозапись уникальной операции в Ормузском проливе.
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А с какого перепуга на фотографии этой статьи про поимку секретного американского морского беспилотника изображен СКР ВФМ РФ проекта 1135 выходящий из Севастополя и проходящий Константиновский ревелин? Это СКР типа "Безукоризненного", таранившего в феврале 1988 года американский ракетный крейсер "Йорк-Таун" (типа "Текондерога"). Что к чему? Статья про одно, фото совсем из другой реальности!!! АФФТОР, не плохо бы не смешить людей, особенно тех, кто немного разбирается что и по чем!