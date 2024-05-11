Ещё 7 иностранцев в Рязани заключили контракт с Минобороны

В ходе рейда на 5-ой оптовой базе проверено 38 человек, 11 из которых поставили на воинский учет. 7 иностранцев изъявили желание подписать контракт с Министерством обороны РФ по прохождению военной службы в ВС РФ.
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