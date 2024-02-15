В Польше задержали украинца по подозрению в работе на РФ

Согласно информации от Infosecurity24, в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Украины, который подозревается в планировании поджога объектов в городе Вроцлаве по заказу российских спецслужб .
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