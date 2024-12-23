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Русская весна

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Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Украина не смогла дать никаких «конкретных объяснений», почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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