В Бобруйске под колесами поезда погиб 17-летний подросток.

Как стало известно, трагедия произошла вечером 27 мая в Бобруйске. По информации Следственного комитета, 17-летний молодой человек был смертельно травмирован на железнодорожных путях в результате наезда поезда на остановочном пункте ´Киселевичи´.
Как стало известно, трагедия произошла вечером 27 мая в Бобруйске. По информации Следственного комитета, 17-летний молодой человек был смертельно травмирован на железнодорожных путях в результате наезда поезда на остановочном пункте ´Киселевичи´.
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