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Газета.ру

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Шарапова вручила трофей US Open теннисистке Рыбакиной

Шарапова вручила трофей US Open теннисистке Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира, российская экс-теннисистка Мария Шарапова посетила финал женского турнира на Открытом чемпионате США (US Open) — 2026 между белорусской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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