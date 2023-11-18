Россиян приглашают принять участие в конкурсе на знание Конституции РФ

В этом году Конституции России исполнится 30 лет: она была принята 12 декабря 1993 года. партия «Единая Россия» проводит по всей стране онлайн-конкурс на знание положений основного закона, посвященный этой дате.
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