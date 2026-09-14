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Царьград

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Ученые Ратгерского университета выявили причины красных лунулов

Ученые Ратгерского университета выявили причины красных лунулов

Ученые из Медицинской школы Ратгерского университета выяснили, что покраснение лунок на ногтях может быть связано с сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями.

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