Власти ЛНР решают проблемы населения с жильём. В ДНР прикрываются шпионами, игнорируя проблемы жителей

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что упрощённый порядок заключения договоров соцнайма для граждан, проживающих на основании ордеров, позволит решить ряд имущественных и социальных вопросов для целой категории людей.
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