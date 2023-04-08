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Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским танком Т-80 командного пункта ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским танком Т-80 командного пункта ВСУ

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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