Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Пронин
    А почему менты бездействуют? Или тоже с овощей кормяцца?Новая нашумевшая ...
  • Станислава
    А, почему бы эту банду мастурбеков не расстрелять? Или они хорошо платят полицаям и местным чинушам?Новая нашумевшая ...
  • Александр Б
    Ты уверен? А я думаю, бандитизм усилится.Новая нашумевшая ...

«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

БлокнотРУ Нашумевшая демонстрация флага РФ на границе Днепропетровской области стала предметом дискуссий: стоило ли оно того и погибли ли ради этого наши бойцы? 21 мая телеграм-каналы российских военных блогеров ликовали: бойцы ВС РФ достигли границы Днепропетровской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх