В Европе установилась могильная тишина после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России в преддверии 80-летия Великой Победы, которые совершались в целях запугивания иностранных гостей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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