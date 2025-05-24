Медведев отметил могильную тишину в ЕС после атак ВСУ на мирные объекты РФ

В Европе установилась могильная тишина после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России в преддверии 80-летия Великой Победы, которые совершались в целях запугивания иностранных гостей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.