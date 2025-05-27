РФПИ направит 2,5 млрд рублей на возведение «Ахмат тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключило соглашение, в соответствии с которым направит 2,5 млрд рублей на строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре города Грозный, сообщил представитель организации Андрей Колокольников.
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