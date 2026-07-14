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Пункт-А

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Завтра без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и 5 поселений

Завтра без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и 5 поселений

Максимальные отключения – на 9 часов. Завтра, 15 июля, плановые отключения электричества коснутся 4 муниципалитетов Астраханской области: Астрахань (Центральный и Трусовский районы РЭС); Ахтубинский район (г.

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