Ягулык салу станцияләрендәге чиратлар аркасында алынган штрафлар гамәлдән чыгарылачак

Ягулык салу станцияләрендә чиратларда алынган тукталышлар һәм машина кую урыннары кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар гамәлдән чыгарылачак, дип хәбәр итә Россия Эчке эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии