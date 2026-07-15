НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ягулык салу станцияләрендәге чиратлар аркасында алынган штрафлар гамәлдән чыгарылачак

Ягулык салу станцияләрендәге чиратлар аркасында алынган штрафлар гамәлдән чыгарылачак

Ягулык салу станцияләрендә чиратларда алынган тукталышлар һәм машина кую урыннары кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар гамәлдән чыгарылачак, дип хәбәр итә Россия Эчке эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Ирина Волк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии