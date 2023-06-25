В Алтайском крае полицейскими задержаны подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправные действия двоих граждан из республики ближнего зарубежья 1988 и 1993 годов рождения, которые планировали сбывать наркотические средства на территории Барнаула.