Сапёры провели занятия по мерам безопасности при обращении с ВОП для школьников города Мариуполя

В ходе занятий военные инженеры рассказали детям об опасностях брошенных противником мин и других боеприпасов, наглядно показали их виды и рассказали о порядке действий при обнаружении взрывчатых веществ.
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