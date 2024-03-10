В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

А как вы думаете? С ЧЬЕЙ ПОДАЧИ у "крестницы" оказался этот крабовый бизнес? ... А золотоносные прииски на Чукотке?

ВГ

Вячеслав Гордеев

Продажные чиновники крышуют всех этих жирных котов. Это не мыслимо - в Россия много рек и омывается морями с богатейшим рыбными ресурсами , а рыба на столе россиянина- редкость , потому что дорого и плохого качества