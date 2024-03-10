На Дальнем Востоке сформировалась отдельная каста "рыбных королей" - это миллиардеры, которые добывали рыбные ресурсы в десятки раз превышая положенные квоты и направляли всё в чужой карман.
В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы
Комментарии
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лина любимцева
Ваши слова, да Богу в уши....
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55 мин.
лл
лина любимцева
А как вы думаете? С ЧЬЕЙ ПОДАЧИ у "крестницы" оказался этот крабовый бизнес? ... А золотоносные прииски на Чукотке?
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53 мин.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Продажные чиновники крышуют всех этих жирных котов. Это не мыслимо - в Россия много рек и омывается морями с богатейшим рыбными ресурсами , а рыба на столе россиянина- редкость , потому что дорого и плохого качества
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3 мин.
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