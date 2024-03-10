Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Но демагог.Михаил Делягин: Э...
  • Nazim Ярмагомедов
    Приднестровье как и Крым,станет НАШИМ!Капитуляция, кото...
  • Вячеслав Гордеев
    Продажные чиновники крышуют всех этих жирных котов. Это не мыслимо - в Россия много рек и омывается морями с богатей...В России взвыли "...

В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

На Дальнем Востоке сформировалась отдельная каста "рыбных королей" - это миллиардеры, которые добывали рыбные ресурсы в десятки раз превышая положенные квоты и направляли всё в чужой карман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Ваши слова, да Богу в уши....
Ответить
55 мин.
лл
лина любимцева
А как вы думаете? С ЧЬЕЙ ПОДАЧИ у &quot;крестницы&quot; оказался этот  крабовый бизнес? ... А золотоносные прииски на Чукотке?
Ответить
53 мин.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Продажные чиновники крышуют всех этих жирных котов. Это не мыслимо - в Россия много рек и омывается морями с богатейшим рыбными ресурсами , а рыба на столе россиянина- редкость , потому что дорого и плохого качества
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх