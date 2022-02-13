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Джоэл Эмбиид исполнил потрясающий данк через Джарретта Аллена

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид во второй четверти матча против «Кливленда» исполнил потрясающий данк через центрового соперника Джарретта Аллена.

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