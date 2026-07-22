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Царьград

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Адвоката Царукяна отстранили от дела, назвав это беззаконием

Адвоката Царукяна отстранили от дела, назвав это беззаконием

Адвокат Ерем Саркисян заявил журналистам у здания Следственного комитета, что его отстранили от участия в производстве по делу лидера партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна.

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