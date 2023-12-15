ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Как вы уже знаете, это Рафи Джабар (Абдулла.) Этнический пуштун из Афганистана и солдат Русской Армии.
"Встанем горой за Россию". 2000 таджикских офицеров ждут приказа Путина присоединиться к Русской Армии
Комментарии
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Стас Гулинов
Меня там не было. Спорить смысла нет. Но, вопрос, как ни говори, остается... До 90 г. русских там было почти 390 тысяч, а в 2010-м осталось 35. Не буду вникать в подробности, сколько выехало... Ты там был. Расскажи- почему?
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7 час.
Oleg Gubarev
Пи...шь, косой. Я там жил в то время. И кто что там в то время творил, я прекрасно помню. Такое не забывается.
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4 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Вот таких мигрантов надо завозить в Россию, с семьями, предоставлением всех прав и российского гражданства. А не толпы одичавших чурок, которые едут к нам заниматься антигосударственной деятельностью и религиозной пропагандой, участвовать в террористической деятельности, торговать наркотиками и совершать другие преступления.
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2 час.
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