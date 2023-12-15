"Встанем горой за Россию". 2000 таджикских офицеров ждут приказа Путина присоединиться к Русской Армии

Стас Гулинов Меня там не было. Спорить смысла нет. Но, вопрос, как ни говори, остается... До 90 г. русских там было почти 390 тысяч, а в 2010-м осталось 35. Не буду вникать в подробности, сколько выехало... Ты там был. Расскажи- почему?

Oleg Gubarev Пи...шь, косой. Я там жил в то время. И кто что там в то время творил, я прекрасно помню. Такое не забывается.